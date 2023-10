PSG : Il dénonce un mensonge sur la polémique Mbappé

Benjamin Labrousse

Dimanche dernier, le PSG s’est imposé de justesse face à une solide équipe de Brest. Une rencontre marquée par l’attitude provocatrice de Kylian Mbappé en fin de rencontre. Si l’attaquant a affirmé que son ami et coéquipier Achraf Hakimi avait été victime d’insultes, Jérôme Rothen ne croit pas à cette version.

Critiqué pour son attitude jugée par certains provocatrice à sa sortie en fin de match dimanche face à Brest, Kylian Mbappé déclarait ceci sur son compte X : « Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier » . Une référence à Achraf Hakimi, qui aurait été insulté par une partie du stade Francis Le Blé.

Mbappé, Messi… Une star du XV de France a tranché pour le Ballon d’Or https://t.co/lXLFNzZ4PF pic.twitter.com/XNp4UH33I6 — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

«Je n’y crois pas une seule seconde»

Au micro de Rothen s’enflamme , l’ancien parisien Jérôme Rothen s’est exprimé à propos de cette affaire Mbappé. « Défendre Achraf Hakimi, je n’y crois pas une seule seconde. Sur le fait qu’on entend tous des insultes par moment, et je trouve ça tellement ridicule les chants proférés à Hakimi que je ne vais même pas rebondir. Je pense que Mbappé est au-dessus de tout ça. Il faut juste revoir l’atmosphère. Déjà l’an passé, Paris avait arraché une victoire compliquée dans les dernières minutes à Brest où l’atmosphère n’était pas au top et les Parisiens s’étaient fait bouger et l’ont accepté » , a déclaré l’ancien milieu de terrain, passé par le PSG de 2004 à 2010.

«Mais c’est une réaction humaine»