Messi quitte le PSG, il se lâche sur son retour à Paris

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a quitté le PSG pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami. De retour à Paris ce lundi soir pour la cérémonie du Ballon d'Or, la Pulga pourrait retrouver la capitale française cet été pour disputer les JO 2024 avec l'Argentine. Interrogé sur le sujet, Javier Mascherano a lâché ses vérités.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi a fait ses valises et s'est envolé vers Miami l'été dernier pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'Inter. Alors que la cérémonie du Ballon d'Or aura lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet, la Pulga effectue son retour à Paris.

Messi présents au JO Paris 2024 ?

Champion du monde avec l'Argentine, Lionel Messi pourrait disputer les JO Paris 2024 avec l' Albiceleste . Pour ce faire, la Pulga devra être choisie par le sélectionneur Javier Mascherano en cas de qualification.

«Nous devons nous qualifier, c'est très difficile»