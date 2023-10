Ballon d'or : Le successeur de Benzema enfin connu ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a certes empilé les buts toute la saison passée dont un triplé historique en finale de Coupe du monde. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a été battu avec l’équipe de France par l’Argentine de Lionel Messi qui, selon Fabrizio Romano, va remporter le 8ème Ballon d’or de sa carrière et succèderait à Karim Benzema.

Lundi prochain, l’identité du Ballon d’or 2023 sera officiellement révélée lors de la cérémonie annuelle qui aura lieu au Théâtre du Châtelet à Paris pour la quatrième fois consécutive après les éditions de 2019, 2021 et 2022. Et alors que Kylian Mbappé devrait être le lauréat de cette année selon son coéquipier au PSG, à savoir Achraf Hakimi, le finaliste de la dernière Coupe du monde serait déjà fixé.

Mbappé trop juste, Messi sacré ?

SPORT a révélé dernièrement que Lionel Messi sera couronné meilleur joueur du monde de l’année pour une huitième fois. Le septuple Ballon d’or devrait à nouveau soulever la distinction individuelle suprême du ballon rond. Et ce n’est pas Fabrizio Romano qui dira le contraire.

«Messi Ballon d’or ? C’est garanti à 100 %»