Catastrophe pour Neymar, une folie à 200M€ se confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le coup dur est double pour Al-Hilal. La formation saoudienne a perdu Neymar pour le reste de la saison en raison d'une grave blessure au genou, mais va devoir, en plus, continuer à lui verser son salaire. Et selon certaines sources, la note est importante puisqu'elle atteint les 200M€, sans compter divers bonus.

Le coup est terrible pour Neymar. Lors de la rencontre entre le Brésil et l'Uruguay le 17 octobre dernier, l'ancien joueur du PSG se blessait gravement. Victime d'une une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche, le Brésilien est déjà out pour le reste de la saison et pourrait louper la Copa America.

Le PSG se fait charger, Mbappé poussé au départ ? https://t.co/idZwcBk4vy pic.twitter.com/qbqwvfArQO — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

Al-Hilal n'a pas profité de Neymar

Pour Al-Hilal, qui avait dépensé près de 90M€ pour l'arracher au PSG cet été, le verdict est terrible. Censé être la tête de gondole de la formation, Neymar n'aura disputé que trois matches en Saudi Pro League. Sans sa star, la formation va devoir se battre pour conserver sa place de leader du championnat.

Le club va continuer à le payer

Mais le coût financier est aussi important. Malgré sa longue absence, Al-Hilal va devoir continuer à lui verser son salaire, qui atteint les 200M€. En effet, lors de son arrivée, Neymar avait demandé à ce que son salaire soit le même que celui de Karim Benzema, autre star du championnat saoudien. Al-Hilal doit s'en mordre les doigts.