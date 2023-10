En direct, un entraîneur star tacle Deschamps !

Thomas Bourseau

Joueur phare de la ligne défensive de Jürgen Klopp à Liverpool, Ibrahima Konaté l’est aussi de plus en plus aux yeux de Didier Deschamps en équipe de France. Et alors qu’il semble avoir été diminué physiquement pendant le dernier rassemblement des Bleus, Konaté a quasiment pris part à l’intégralité des deux matchs. De quoi agacer l’entraîneur de Liverpool qui a réglé ses comptes avec le sélectionneur de l’EDF.

Ibrahima Konaté a contracté quelques pépins physiques depuis le début de la saison. Et avant le dernier rassemblement avec l’équipe de France de ce mois d’octobre, le défenseur de Liverpool avait déjà été préservé par Jürgen Klopp pour le déplacement à Brighton (2-2) et avait dû se contenter d’une simple entrée en jeu.

Klopp irrité par la gestion de Deschamps avec Konaté

Cependant, contre les Pays-Bas et l’Écosse, Ibrahima Konaté a disputé dans leur quasi intégralité les deux matchs en question. De quoi agacer Jürgen Klopp, qui n’a pas eu d’autre choix au vu de la forme physique de son défenseur, de se passer de ses services jeudi soir à l’occasion de la réception de Toulouse à Anfield en Ligue Europa (5-1). Au micro de RMC Sport , l’entraîneur des Reds a glissé un tacle à Didier Deschamps. « Il n’est pas dans le groupe ce soir mais j’aime absolument tout chez Ibou. Le problème, c’est qu’il a eu plusieurs blessures et que Monsieur Deschamps le fait jouer 90 et 87 minutes lors des deux derniers matchs, donc on l’a laissé au repos ».

PSG : Deschamps se lâche en privé sur Zaïre-Emery https://t.co/QpPFfoBUVi pic.twitter.com/gKRjkahWKX — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

«Monsieur Deschamps, c'est comme ça qu'on repose les joueurs, pas pendant trois minutes»