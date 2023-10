Mbappé - Messi : Thierry Henry donne son vainqueur du Ballon d’or !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé mériterait d’être sacré Ballon d’or cette année selon son coéquipier du PSG Achraf Hakimi. Néanmoins, le trophée qui récompense le meilleur joueur de la planète doit être décerné à Lionel Messi d’après Thierry Henry. Xavi Hernandez a validé le point de vue de son ancien coéquipier au FC Barcelone.

La cérémonie du Ballon d’or 2023 approche à grands pas et se déroulera lundi prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland ont une nouvelle fois empiler les buts avec leurs clubs et sélections nationales. Mbappé a même inscrit un triplé en finale de Coupe du monde avec l’équipe de France, ce qui n’avait plus été fait depuis le regretté Pelé, mais s’est incliné face à l’Argentine de Lionel Messi qui a remporté l’unique trophée qui lui manquait dans sa carrière.

«Qui mérite de gagner ? Pour moi ? Messi, bye, terminé. Tous les jours»

Proche de Kylian Mbappé, Thierry Henry a néanmoins fait savoir sur le plateau de CBS Sports mercredi soir que le Ballon d’or 2023 devrait être donné à Lionel Messi. « Est-ce une bonne décision de l'attribuer à Lionel Messi ? Beaucoup de gens peuvent en débattre. Pour moi, si vous gagnez la Coupe du monde, la façon dont il l'a fait, et nous pouvons parler de ce qui s'est passé en finale, en tant que Français, j'ai été un peu déçu de la façon dont cela s'est terminé. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas mérité s'il gagne (ndlr le Ballon d’or). Beaucoup de gens peuvent prétendre et venir comme les joueurs de Manchester City, Haaland et d'autres joueurs peuvent aussi dire " Pourquoi pas moi ? ". Mais vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas juste s'il gagne. Qui mérite de gagner ? Pour moi ? Messi, bye, terminé. Tous les jours ».

Xavi valide : «le meilleur du monde et de l'histoire mérite un autre Ballon d’or»