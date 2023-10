Messi a traumatisé un ancien de l’OM

Florian Barré

Passé par le championnat espagnol durant sa carrière de joueur avant de signer à l'OM, Adil Rami a donc eu l'occasion d'affronter Lionel Messi à de nombreuses reprises. Et le champion du Monde 2018 semble en avoir conservé un souvenir traumatisant de l'attaquant argentin et ses grandes qualités.

Lors du mercato estival 2017, Adil Rami avait décidé de quitter le FC Séville pour s'engager à l'OM, mettant ainsi un terme à sa belle histoire avec le football espagnol, lui qui avait également porté les couleurs du FC Valence entre 2011 et 2014. D'ailleurs, durant toutes ces années passées en Liga, l'ancien défenseur central de l'équipe de France a eu l'occasion de croiser le fer à de nombreuses reprises avec Lionel Messi à l'époque où il évoluait encore dans les rangs du FC Barcelone.

PSG : La prolongation de Mbappé réglée grâce à Neymar et Messi ? https://t.co/v3sTjeSqGk pic.twitter.com/O4BOKgEd9a — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

« Quand Messi touchait le ballon, ta pupille gonflait »

Interrogé par le Youtubeur Zack Nani dans un live Twitch , Adil Rami n'a pas caché son admiration pour Lionel Messi qui lui a fait des misères en Liga : « Je le répète, j’aime Ronaldo, j’aime Messi, mais tu ne peux pas comparer Messi et Ronaldo. Contre le Barça, on se mettait en bloc comme une armée juste pour Messi et on coulissait tous ensemble. Je regardais Iniesta, Busquets, Xavi, ils faisaient tourner et je ne me fatiguais pas. Mais une fois que Messi touchait le ballon, ta pupille gonflait. A ce moment, tu te dis 'starf’Allah, ça y est, il commence, il accélère’. En fait, il faut le vivre pour le comprendre », assure l'ancien défenseur de l'OM.

« On paniquait tous ensemble »