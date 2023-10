Une malédiction frappe, Neymar n’y échappe pas

Thomas Bourseau

Depuis le début de la saison, une malédiction frappe certaines stars du ballon rond. Et ce ne sont pas Thibaut Courtois, Wesley Fofana et plus récemment Neymar qui diront le contraire. Outre le fait qu’ils soient tous internationaux, ces trois joueurs partagent un autre point commun : ils ont contracté une entorse au ligament du genou depuis le début de la saison. Un nouveau coup dur pour Neymar qui enchaîne les gros pépins physiques.

Décidément, l’année 2023 est noire pour Neymar sur le plan footballistique. D’une part, le Brésilien a été poussé vers la sortie par le PSG et a finalement quitté le club parisien où il disposait d’un contrat courant jusqu’en juin 2027 pour Al-Hilal. Mais surtout, Neymar n’est pas laissé tranquille par son corps et les blessures. Depuis son arrivée en Europe en 2013 par le biais d’un transfert de Santos au FC Barcelone, Neymar a contracté 14 blessures graves qui l’ont maintenu loin des terrains pendant 22 mois comme souligné par Actu Foot . En outre, le désormais ex-joueur du PSG a été victime d’une dizaine d’autres blessure Touché aux ligaments de la cheville, ce qui l’avait éloigné des terrains pour la quasi totalité de la seconde partie de la saison dernière, le vainqueur de la Ligue des champions en 2015 a récidivé pendant la trêve internationale de ce mois d’octobre. Sorti sur civière face à l’Uruguay, le Brésilien s’est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche.

Thibaut Courtois touché par la blessure exacte contractée par Neymar

Et il se trouve que Neymar n’est clairement pas le seul à être passé par là depuis le coup d’envoi de la saison. Thibaut Courtois a rapidement fait les frais de cette blessure. Au cours d’une séance d’entraînement le jeudi 7 août dernier, le gardien du Real Madrid est sorti en larmes après avoir lui aussi contracté une blessure au genou. Les examens ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. En soit, l’exacte blessure dont souffre Neymar. Conscient de la gravité d’une telle blessure et du temps de convalescence requis, le comité de direction du Real Madrid a recruté dans la foulée Kepa Arrizabalaga sous la forme d’un prêt afin de pallier l’absence de Courtois.

Wesley Fofana, l’habitué aux blessures au genou

Depuis le début de sa carrière, Wesley Fofana enchaîne les blessures au genou. Le défenseur de Chelsea en compte déjà sept, ce qui lui a notamment potentiellement valu sa place pour le dernier Mondial avec l’équipe de France. Appelé par Didier Deschamps, il se blessa au genou en octobre 2022. Et à la dernière intersaison, alors qu’il se faisait une place au sein de la défense de Chelsea pendant la préparation estivale des Blues , le drame s’est une nouvelle fois abattu sur Fofana. Cette fois-ci, ce ne fut pas une simple blessure au genou comme la dernière puisqu’il s’est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit. De quoi l’ajouter à sa longue liste de blessures à tout juste 22 ans…

Eder Militao, le premier vrai coup d’arrêt

Du haut de ses 25 ans, Eder Militao a connu quelques blessures qui l’ont empêché d’exercer quelques dizaines de jours au Real Madrid, mais jamais plus d’un mois. Néanmoins, comme son coéquipier Thibaut Courtois, le défenseur du Real Madrid a été contraint de se retirer en août dernier à cause de son genou. Une nouvelle fois à l’instar de Courtois, Militao a rompu son ligament antérieur du genou gauche, également comme Neymar. Son retour serait programmé pour le printemps 2024.

Timber et Ménez, à peine transférés, déjà blessés