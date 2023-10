Catastrophe pour Neymar, c'est la panique en Arabie Saoudite

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la nuit de mardi à mercredi, Neymar a connu une triste soirée avec la Seleçao qui s'est inclinée face à l'Uruguay de Marcelo Bielsa (0-2). Mais le résultat n'est finalement pas le plus grave pour l'ancien numéro 10 du PSG qui a quitté la pelouse sur une civière, probablement victime d'une sérieuse entorse du genou. Une situation qui inquiète sérieusement l'Arabie Saoudite et son club d'Al-Hilal.

Cet été, Neymar a quitté le PSG afin de s'engager avec Al-Hilal. Un transfert bouclé en grande pompe pour environ 90M€, mais le Brésilien connaît déjà un coup d'arrêt important puisqu'il est sorti sur blessure lors de la défaite de la Seleçao contre l'Uruguay (0-2). Le numéro 10 auriverde a effectivement quitté ses partenaires sur une civière, et cela ne semble pas être un bon signe. Après le match, le directeur de la communication de la CBF (Fédération Brésilienne de Football) a indiqué qu'il s'agissait d'une « blessure inquiétante » en conférence de presse.

En parallèle, Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection brésilienne a également donné des nouvelles de Neymar. « Nous avons fait tous les tests. Ces tests seront répétés demain (mercredi). Ces 24 heures seront importantes pour voir comment le genou réagira, le gonflement qu’il présentera et les tests d’imagerie qui définiront un diagnostic définitif. Il est trop tôt pour le dire (s’il s’agit d’une blessure ligamentaire). Attendons sereinement les examens, évaluons sereinement, et dès que nous aurons un diagnostic nous vous le dirons », a-t-il assuré en zone mixte. Une très mauvaise nouvelle pour Al-Hilal, qui connaît une première grave blessure de Neymar.

La presse saoudienne déjà résignée