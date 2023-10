Cristiano Ronaldo tous les soirs au McDonald's, son ami balance

Thibault Morlain

A 38 ans, Cristiano Ronaldo montre qu'il peut encore évoluer au plus haut niveau. Il faut dire que le Portugais s'inflige une hygiène de vie très stricte pour rester en forme. Cela passe notamment par une alimentation contrôlée. Si Cristiano Ronaldo fait très attention à ce qu'il mange, cela n'aura pas tout le temps été le cas durant sa jeunesse. Explications.

Ce n'est aujourd'hui plus un secret, Cristiano Ronaldo fait très attention à son corps. Le joueur d'Al-Nassr en a besoin pour continuer de jouer au football. Ainsi, le Portugais en prend soin. Habitué des exercices physiques, Cristiano Ronaldo fait également très attention à ce qu'il mange. Il n'y a pas de place pour les fast foods chez CR7, lui qui squattait pourtant McDonald's étant plus jeune.

« Récupérer les hamburgers dont personne ne voulait plus »

C'est Fabio Paim, ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo chez les jeunes du Sporting Portugal, qui fait cette révélation. « Lorsque nous jouions au Sporting et que nous vivions dans l’académie, nous vivions dans le stade. Le soir, nous allions au McDonald’s pour récupérer les hamburgers dont personne ne voulait plus et qui n’étaient donc pas bons à vendre », assure-t-il pour The Sun .

« Là tous les soirs pour les hamburgers »