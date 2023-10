Cristiano Ronaldo condamné à 99 coups de fouet ? Il sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour avoir serré dans les bras une jeune artiste iranienne lors de son passage à Téhéran, Cristiano Ronaldo aurait été condamné à 99 coups de fouet. La sentence pourrait être exécutée dès que le joueur portugais débarque en Iran. Face à la polémique, l'ambassade d'Iran en Espagne a publié un communiqué pour démentir cette information.

Présent en Arabie Saoudite depuis janvier dernier, Cristiano Ronaldo découvre une nouvelle compétition et de nouveaux adversaires. Sous le maillot d'Al-Nassr, le joueur portugais s'est rendu, par exemple, en Iran pour affronter Persepolis dans le cadre de la Ligue des champions asiatique. Ronaldo avait profité de ce déplacement pour rendre visite à une jeune artiste, Fatima Hamami. Cette dernière lui a offert un tableau. Un présent qui a touché Ronaldo, qui a pris la jeune femme dans ses bras.

Ronaldo aurait été condamné par l'Iran

Un geste anodin, mais qui pourrait coûter cher. En Iran, un câlin équivaut à un adultère. A en croire les informations de Sharq Emroz, plusieurs avocats ont décidé de saisir la justice afin de condamner Ronaldo. La sentence est tombée et le joueur d'Al-Nassr aurait été condamné à 99 coups de fouets. Face au tollé que cela a provoqué, l'ambassade d'Iran en Espagne a publié un communiqué.

L'ambassade de l'Iran sort du silence