Dépité, Neymar lâche un message poignant

De retour de blessure cet été, après avoir décidé de se faire opérer de la cheville droite, Neymar traverse une nouvelle épreuve après sa rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche lors de la rencontre entre le Brésil et l’Uruguay. Sur Instagram, l’ancienne star du PSG a partagé sa tristesse.

La blessure de trop ? A peine remis de sa cheville droite qui l'avait éloigné des terrains plus de six mois, Neymar a quitté la pelouse de Montevideo en pleurs mardi lors de la défaite du Brésil contre l’Uruguay (0-2) après avoir été touché au genou. Comme redouté, le verdict est lourd pour la star auriverde, victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. Sa saison est vraisemblablement terminée, avec une probable course contre la montre pour espérer disputer la Copa America du 20 juin au 16 juillet 2024.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« C'est un moment très triste »

Sur Instagram , Neymar a réagi au diagnostic, reconnaissant vivre « le pire » moment de sa carrière. « C'est un moment très triste , a écrit l’ancien attaquant du PSG, en proie aux blessures depuis de longues années. Je sais que je suis fort mais cette fois, je vais avoir encore plus besoin de ma famille et amis. »

« Imaginez tout recommencer après quatre mois de convalescence »