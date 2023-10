Cauchemar pour Neymar, le verdict tombe

Pierrick Levallet

Transféré par le PSG à Al-Hilal contre un chèque de 90M€, Neymar traverse un nouveau cauchemar. Sorti sur civière contre l'Uruguay ce mardi, le joueur d'Al-Hilal avait fondu en larmes. Touchée au genou, la star de 31 ans craignait le pire. La fédération brésilienne de football vient de rendre son verdict, et il confirme les inquiétudes pour l'international auriverde.

Loin du PSG, Neymar fait face à un nouveau cauchemar. Sorti sur civière contre l’Uruguay ce mardi avec le Brésil, la star d’Al-Hilal a fondu en larmes. Touché au genou, le Brésilien inquiétait tout le monde. Rapidement, les rumeurs annonçant que le joueur de 31 ans souffrait d’une grave entorse au genou gauche ont vu le jour. Et ce mercredi soir, la fédération brésilienne de football a annoncé le verdict.

Neymar victime d’une grave blessure au genou gauche

« L’attaquant Neymar Jr. de l’équipe nationale brésilienne et de l’équipe saoudienne Al-Hilal a subi des examens cliniques et d’imagerie mercredi (18), qui ont confirmé la rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Mardi soir (17), Neymar s’est fait une entorse du genou lors du match de qualification de l’équipe nationale brésilienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 contre l’Uruguay à Montevideo » peut-on lire sur le communiqué publié sur le site officiel de la CBF, comme rapporté par Foot Mercato .

Une opération est déjà prévue