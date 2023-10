PSG : Ce transfert à 90M€ provoque un casse-tête pour Deschamps

Hugo Chirossel

Arrivé cet été au PSG dans le cadre d’un transfert estimé à 90M€, Randal Kolo Muani vit un début de saison compliqué. Que ce soit avec le club de la capitale ou l’équipe de France, l’attaquant de 24 ans peine à convaincre. Ce qui n’arrange pas Didier Deschamps, qui comptait l’installer à la pointe de l’attaque des Bleus.

Si l’équipe de France a marqué six buts lors de ses victoires face aux Pays-Bas (2-1) et à l’Écosse (4-1), tout n’a pas été parfait pendant cette trêve internationale. En effet, aucun des six buts inscrits par les Bleus ne l’a été par un de ses avant-centres. Que ce soit Randal Kolo Muani, Olivier Giroud ou Marcus Thuram, aucun des trois n’a trouvé le chemin des filets.

Au PSG et avec les Bleus, même combat pour Kolo Muani

Comme indiqué par L'Équipe , Randal Kolo Muani, titulaire face aux Pays-Bas, était le premier choix de Didier Deschamps et de son staff pour la pointe de l’attaque de l’équipe de France. Mais à l’image de son début de saison au PSG, l’attaquant âgé de 24 ans n’a pas vraiment convaincu lors de cette trêve internationale. Au-delà de son manque d’efficacité, il a surtout manqué de justesse technique. Malgré tout, Didier Deschamps estime qu’il a des circonstances atténuantes.

Kolo Muani a vécu une année mouvementée

En effet, tout est allé très vite pour Randal Kolo Muani. Il y a environ un an et demi, il quittait le FC Nantes libre pour s’engager avec l’Eintracht Francfort. Aujourd’hui, il est un joueur du PSG, qui a misé 90M€ pour s’attacher ses services. Entre-temps, il a été buteur en demi-finale d’une Coupe du monde face au Maroc et a failli offrir à l’équipe de France sa troisième étoile en finale contre l’Argentine. Beaucoup d’événements en peu de temps qui font que Randal Kolo Muani a peut-être encore besoin de temps afin de digérer cela.

Giroud pas convaincant, Thuram en embuscade ?

Didier Deschamps a malgré tout d’autres options sur son banc pour suppléer Randal Kolo Muani. Mais, titulaire contre l’Ecosse, Olivier Giroud n’a pas tellement convaincu non plus. Pas de quoi remettre en question sa place en équipe de France, mais cela pourrait en revanche impacter son temps de jeu, lui qui est désormais âgé de 37 ans. Enfin, il reste Marcus Thuram. Ce dernier, auteur d’un très bon début de saison avec l’Inter Milan, a joué 30 minutes et a touché la barre mardi contre l’Ecosse. Il a semblé plus à l’aise que ses compères, reste à savoir si Didier Deschamps pourrait l’installer à la pointe de son attaque à l’avenir.