Transfert à 90M€, le PSG a fait une erreur ?

Pierrick Levallet

Afin de se renforcer dans le secteur offensif, le PSG a bouclé de nombreuses arrivées cet été. Le club de la capitale s'est notamment attaché les services de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos pour le poste de numéro 9. Toutefois, la formation parisienne se serait peut-être trompée avec l'international français, dont le profil est très loin de ce que la direction attendait pour la pointe de son attaque.

Très actif sur le mercato, le PSG s’est notamment renforcé dans le secteur offensif. Pour le poste de numéro 9, le club de la capitale a fait venir deux joueurs avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Pour le moment, aucun ne s’est vraiment démarqué pour la place de titulaire aux yeux de Luis Enrique. Le PSG se serait d’ailleurs peut-être trompé sur le mercato.

Il échappe au PSG et annonce la date de son transfert ? https://t.co/ds4VBmMJyk pic.twitter.com/BsxhZyJx3Z — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

Le PSG s'est trompé avec Randal Kolo Muani ?

Comme le rapporte Le Parisien , Randal Kolo Muani n’aurait pas vraiment le bon profil pour jouer en pointe, en tant que 9 pur. Doté de qualités de vitesse et de percussion, l’ancien du FC Nantes se sentirait plus à l’aise sur un côté pour exploiter ses points forts sans avoir la responsabilité du but, qui repose plutôt sur Kylian Mbappé au PSG comme en équipe de France. Son style de jeu semble provoquer une sorte de malentendu aux yeux du public. Randal Kolo Muani est plus un joueur qui ouvre des espaces plutôt qu’un obsédé de la finition.

Gonçalo Ramos a le profil idéal

Seul problème, le PSG se cherchait un buteur sur le mercato cet été. Dans cette optique, Gonçalo Ramos semble avoir le profil idéal. Mais Randal Kolo Muani a également été recruté pour occuper ce rôle. La direction parisienne aurait peut-être fait une erreur en attirant l’international français, dont le style de jeu est très différent des attentes du PSG.