PSG : Il annonce une mauvaise nouvelle pour deux recrues

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani se sont tous les deux engagés en faveur du PSG. Toutefois, comme l'a annoncé Bixente Lizarazu, aucun de ces deux attaquants ne sont capables d'aligner les buts actuellement, contrairement à leur compatriote et coéquipier français Kylian Mbappé.

Pour renforcer son attaque, le PSG s'est offert les services de deux français lors du dernier mercato estival : Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Toutefois, d'après Bixente Lizarazu, le club de la capitale n'a pas recruté deux joueurs capables d'empiler les buts, que ce soit avec le club parisien ou les Bleus .

«Dembélé fait des différences formidables, mais...»

Pour L'Equipe , Bixente Lizarazu a expliqué en quoi Kylian Mbappé était le seul véritable buteur d'avenir de l'équipe de France. « Qui, parmi les attaquants de l'équipe de France, en impose suffisamment pour marquer régulièrement ? Dembélé et Coman font des différences formidables balle au pied, mais ils manquent d'adresse devant le but. Kolo Muani semble traverser une crise de confiance avec les Bleus depuis la Coupe du monde » , a estimé le champion du monde 98, avant de se prononcer sur les autres attaquants des Bleus .

«Kolo Muani semble traverser une crise de confiance»