L’Arabie Saoudite à l’OM, un ancien du club impliqué ?

Après Newcastle, l'Arabie Saoudite pourrait mettre la main sur un nouveau club, en France. A en croire la presse anglaise, l'Etat dirigé par Mohammed ben Salmane aurait des vues sur l'OM et aurait même entamé des discussions en coulisses. Ancien membre du club marseillais et aujourd'hui DTN de l'Arabie Saoudite, Nasser Larguet pourrait jouer un rôle important.

L'OM pourrait changer de main. A en croire The Independent, le club marseillais serait dans le viseur de l'Arabie Saoudite. Ancien responsable du centre de formation de l'OM et aujourd'hui DTN de l'Arabie Saoudite, Nasser Larguet serait impliqué.

Larguet impliqué dans ce dossier ?

« Ce dont on a la certitude aujourd’hui, c’est que l’OM intéresse Nasser Larguet, qui est un ancien de la maison marseillaise et qui est aujourd’hui le Directeur technique national de l’Arabie Saoudite. Ce dont on est sûr, c’est que l’OM demeure un club attrayant sur la carte du foot européen : un beau stade, un public, un entraîneur qui a l’air de tenir la route avec Gennaro Gattuso… » a lâché Denis Balbir.

L'Arabie Saoudite veut poursuivre son développement