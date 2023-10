Vente OM : Il jette un froid sur l’arrivée de l’Arabie Saoudite

La rédaction

A en croire la presse anglaise, l'OM serait un objectif de l'Arabie Saoudite. Après Newcastle, l'Etat souhaiterait acquérir un nouveau club européen. Mais selon Denis Balbir, il ne faut pas s'attendre à un accord imminent dans ce dossier en raison du contexte géopolitique, mais aussi des tensions qui existent au sein de l'équipe marseillaise.

L'OM pourrait-il passer sous pavillon saoudien ? Selon les informations de The Independent , le club marseillais serait l'un des objectifs de l'Arabie Saoudite. Certains annoncent une vente imminente, mais cela est peu probable selon Denis Balbir.





« Ce n’est pas le meilleur timing »

« Même si je pense que tout est possible, les évènements internationaux et ce qui s’est passé dernièrement à l’OM au niveau des supporters me font dire que ce n’est pas le meilleur timing pour l’arrivée des Saoudiens » a lâché le journaliste lors de sa chronique pour But Football Club.

L'OM demeure attractif