Vente OM : L’Arabie Saoudite arrive, «c’est inéluctable» !

Comme souvent ces derniers mois, Thibaud Vézirian s’est prononcé sur la vente de l’OM. Et le journaliste n’en démord pas, le club phocéen sera bien vendu à l’Arabie Saoudite, et peut-être même plus tôt qu’on ne le pense. C’est «inéluctable» insiste-t-il, se montrant persuadé que ce feuilleton touche à sa fin.

Comme depuis plusieurs mois désormais, Thibaud Vézirian ne cesse d'insister sur le fait que l'OM va être vendu à l'Arabie Saoudite. Et alors que plusieurs médias ont confirmé cette hypothèse ces derniers jours, le journaliste en rajoute une couche sur X (anciennement Twitter).

«Tout est possible, issue inéluctable»

« Tout est possible, issue inéluctable, maintenant que les langues se délient et que tout est ok en coulisses, plus qu’à attendre le feu d’artifices. Hâte », a écrit le journaliste sur le réseau social qui confiait également il y a quelques jours que « ça continue via les médias saoudiens, et il y a désormais un média anglais, The Independent, qui curieusement a reçu depuis 2017-2018 des investisseurs saoudiens en son sein. En réalité, tout est déjà joué, on le sait et on le voit ».

L'OGC Nice, un danger pour la vente de l'OM ?