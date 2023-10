Un joueur du PSG attendait son sauveur, ça tourne au fiasco

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première saison globalement décevante au PSG, Carlos Soler a du voir d'un bon œil l'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien. Et pour cause, l'ancien sélectionneur espagnol avait fait du milieu de terrain du PSG l'un de ses cadres avec la Roja. Mais Carlos Soler a rapidement déchanté, son temps n'ayant pas évolué. Bien au contraire.

Recruté pour environ 20M€ durant l'été 2022 en provenance de Valence, Carlos Soler a connu une première saison poussive au PSG. Il faut dire que la saison dernière, il était difficile d'exister derrière le trio offensif composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Mais le départ des deux premiers cités aurait pu lui offrir plus de place.

Soler espérait que Luis Enrique le relancerait au PSG

D'autant plus que selon les informations de MARCA , Carlos Soler avait vu l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG comme celle de son sauveur. Et pour cause, l'ancien sélectionneur espagnol a lancé Carlos Soler avec la Roja et a continué de lui faire confiance, le convoquant même pour la Coupe du monde au Qatar.

Finalement, c'est pire

Mais la désillusion est d'autant plus grande que le temps de jeu de Carlos Soler a finalement encore diminué. Luis Enrique n'a titularisé son compatriote qu'à une seule reprise, contre l'OGC Nice lors de la seule défaite du PSG en Ligue 1 (2-3). Pour le reste, l'ancien joueur de Valence s'est contenté de bouts de match à l'image de ses sept minutes contre l'OM ou des 120 secondes face à Rennes. Le tout alors que Kang-In Lee et Marco Asensio n'étaient pas disponibles...