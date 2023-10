PSG : Échec et mat pour le Qatar, une nouvelle folie dévoilée ?

Thomas Bourseau

Le PSG est passé sous pavillon qatari à l’été 2011 et est entré dans une nouvelle dimension depuis tant sportivement que sur le plan marketing. La famille royale du Qatar s’est lancée en quête du rachat d’un nouveau club depuis des mois dont Manchester United. Néanmoins, l’échec chez les Red Devils pourrait déboucher sur une offensive à Tottenham.

Après le PSG, place à Manchester United pour la famille royale du Qatar ? Hamad Bin Jassim Al-Thani cherche depuis de longs mois à intégralement racheter Manchester United. Néanmoins, il semble que la famille Glazer soit en passe d’accepter l’offre de Sir Jim Ratcliffe pour le rachat de 25% des parts du club mancunien, au grand dam du Cheikh Jassim.

«Il a offert le double de ce que Manchester United vaut»

« En ce qui concerne le Cheikh Jassim, j'ai essayé ce matin de savoir s'il y avait une chance qu'il revienne. Est-il en train de bluffer ? Mais on me dit que non, c'est fini, il s’est retiré. Il pense que l'accord permettant à Sir Jim Ratcliffe d'acheter 25 % des parts de Manchester United va être ratifié par le conseil d'administration de Manchester United cette semaine. En ce qui le concerne, il a fait de son mieux, il a essayé de combler le fossé entre la réalité et la folie en matière d'évaluation. En ce qui le concerne, il a offert le double de ce que Manchester United vaut selon sa capitalisation boursière à la bourse de New York. En outre, il était prêt à investir 1,5 million de livres sterling supplémentaires pour améliorer l'infrastructure, les projets communautaires et l’équipe » . a confié Kaveh Solhekol, journaliste de Sky Sports sur Football Daily.

«Les Qataris pourraient finir par acheter Tottenham»