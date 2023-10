Vente OM : Un coup de théâtre est possible avec l’Arabie Saoudite

Hugo Chirossel

Alors que les rumeurs sur une potentielle vente de l’OM sont reparties de plus belle ces derniers temps, l’Arabie Saoudite est annoncée comme le possible futur propriétaire du club. Mais le pays du Golfe pourrait aussi revoir ses plans et un autre club de Ligue 1 lui a d’ailleurs été proposé.

Afin d’accentuer son implication dans le football, le Qatar, propriétaire du PSG, avait l’ambition de s’offrir un autre grand club européen, Manchester United. Mais finalement, comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, Jassim bin Hamad al-Thani s’est retiré du processus de rachat des Red Devils . Ce qui va donc profiter à Sir Jim Ratcliffe, patron du groupe Ineos et qui va devenir actionnaire minoritaire de Manchester United, à hauteur de 25%.

L’OGC Nice proposé à l’Arabie Saoudite ?

Sir Jim Ratcliffe possède également un club de Ligue 1, l’OGC Nice. Mais jusqu’à quand ? Car selon le journaliste Romain Molina, l’homme d’affaires britannique cherche à se séparer du Gym et l’a notamment proposé à l’Arabie Saoudite : « Quid de Nice ? Parce que ça fait un moment que Ratcliffe cherche à se séparer de Nice. Pour un minoritaire ou un majoritaire. Le club a été proposé notamment en Arabie Saoudite depuis quelque temps. Tout le monde est un petit peu au courant », a-t-il déclaré, dans une vidéo publiée sur YouTube .

L’Arabie Saoudite annoncée proche de racheter l’OM