Real Madrid : La réponse tombe pour un retour de Benzema

La rédaction

Comme beaucoup de joueurs, Karim Benzema n'a pas dit non à l'Arabie Saoudite. Alors qu'il envisageait de terminer sa carrière au Real Madrid, le buteur tricolore de 35 ans s'est engagé avec Al-Ittihad. Un choix, qu'il ne regrette aucunement. Aujourd'hui, l'attaquant est parti pour terminer sa carrière en Arabie Saoudite.

En août dernier, Karim Benzema faisait ses adieux au Real Madrid au bord des larmes. « J e n'ai plus beaucoup de mots, c'est un jour triste, je quitte ce club. J'avais un rêve dans la tête, signer à Madrid et finir à Madrid, mais parfois il y a une autre opportunité. Merci aux supporters qui m'ont poussé à faire de grands matchs, merci à tout le monde » avait confié l'attaquant, qui s'était engagé quelques jours plus tôt avec Al-Ittihad.

Benzema ne vise pas un retour en Europe

Benzema s'est engagé avec le club saoudien jusqu'en 2026 et entend bien aller au bout de son contrat. Comme annoncé par Marca , le buteur tricolore n'a pas l'intention de revenir en Europe et envisage de terminer sa carrière en Arabie Saoudite.

Un hommage lui sera rendu à Madrid

Mais malgré son départ, Benzema a conservé des bonnes relatons avec les responsables du Real Madrid. D'ailleurs, la direction pourrait organiser une cérémonie d'hommage au Santiago Bernabeu dans les prochains mois.