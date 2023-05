C'est la fin pour Benzema et Giroud, malheur pour la France

Amadou Diawara

Après la victoire de l'Inter face à l'AC Milan, c'est Manchester City qui est venu à bout du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Alors qu'on assistera à un duel entre Nerazzurri et Citizens le 10 juin, aucun joueur français ne foulera la pelouse de l'Atatürk Olympic Stadium. Une première depuis la finale de 2010.

Ce mardi soir, l'Inter a validé son ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Opposés à l'AC Milan, leur plus grand rival, les Nerazzurri se sont imposés à la fois à l'aller et au retour en demi-finale (2-0, puis 1-0). Dans la soirée de mercredi, c'est Manchester City qui a composté le deuxième billet pour la finale de la Coupe aux Grandes Oreilles.

Coup dur pour Zidane, il va prendre un énorme stop https://t.co/DBLY8VPhsx pic.twitter.com/cwRS78kxJK — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Une finale de C1 sans joueur français

Eliminé par le Real Madrid la saison dernière, Manchester City a pris sa revanche. Ayant une nouvelle fois hérité du club merengue au tirage au sort des demi-finales de la C1 , les Citizens ont réussi à revenir du Santiago Bernabeu avec un nul précieux (1-1). Et ce mercredi soir, les hommes de Pep Guardiola ont donné une leçon de football à la bande à Karim Benzema. Ultra dominateur, Manchester City a écrasé le Real Madrid au match retour sur le score de 4-0. On assistera donc à une finale entre les Citizens et l'Inter le 10 juin à l'Atatürk Olympic Stadium d'Istanbul en Turquie.

Une première depuis 2010