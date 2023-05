Mbappé escroqué, il annonce un scandale avec Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien défenseur du PSG et capitaine de la sélection uruguayenne, Diego Lugano a lâché une énorme accusation. Selon lui, l'Argentine aurait été favorisée durant la dernière Coupe du monde, grâce notamment à l'aura de Lionel Messi. Durant la compétition organisée au Qatar, les arbitres auraient été influencés dans leur décision.

Le 18 décembre dernier, l'Argentine remportait la troisième Coupe du monde de son histoire en battant l'équipe de France aux tirs au but. Certainement la plus belle victoire de la carrière de Lionel Messi. A 35 ans, le joueur a pu, enfin, toucher du doigt ce trophée tant désiré. Durant les jours qui ont suivi cette victoire, le peuple argentin s'est réuni dans tout le pays pour célébrer cette victoire, aujourd'hui remise en cause.

« L'Argentine a été aidée à devenir championne du monde »

Ce mardi soir, Diego Lugano a lancé une petite bombe lors de l'émission Fútbol por Carve. Selon l'ancien défenseur du PSG, l'Argentine a été favorisée durant la compétition. « L'Argentine a été aidée à devenir championne du monde. Il ne fait aucun doute qu'ils les ont aidés. Ils auront leurs mérites, mais sur les cinq penalties qu'ils ont obtenus, personne ne doute qu'ils n'ont pas été totalement imposés. C'est un fait » a lâché l'ancien capitaine de la sélection uruguayenne.

« C'est aussi tout à l'honneur de Messi »