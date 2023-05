Messi vit un enfer à Paris, l'Argentine hallucine

Axel Cornic

Alors qu’il était censé être écarté pour au moins quinze jours, Lionel Messi a fait son retour avec le Paris Saint-Germain ce samedi, pour la réception de l’AC Ajaccio ce samedi. Le Parc des Princes n’était toutefois pas très heureux de le voir, puisque dès l’annonce des compositions son nom a été couvert par un flot de sifflets.

Non, Lionel Messi n’est plus vraiment la grande star du PSG. Le septuple Ballon d’Or, qui a remporté la Coupe du monde avec l’Argentine cet hiver, est en effet devenu persona non grata à quelques semaines de la fin de son contrat. Déjà critiqué après l’élimination en Ligue des Champions, son escapade en Arabie Saoudite semble avoir achevé sa cote auprès des supporters du PSG.

Lionel Messi copieusement sifflé par le Parc des Princes

On en a vu la démonstration ce samedi, lors de la réception de l’AC Ajaccio dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Dès l’annonce des équipes, le nom de Lionel Messi a été sifflé par le Parc des Princes et cela s’est répété à chaque touche de balle du l’ancien du FC Barcelone. Il n’a toutefois pas été le seul Parisien conspué par le public, puisque le coach Christophe Galtier a également été pris pour cible.

« Le monde du football ne l’oubliera jamais »