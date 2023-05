PSG : Il lâche son club pour suivre Lionel Messi

La rédaction

Avec la fin de son contrat, le départ de Lionel Messi approche et une prolongation avec le Paris Saint-Germain semble désormais improbable. Plusieurs options se présentent pour poursuivre sa carrière et celle menant en Arabie Saoudite est la plus commentée, puisque Messi pourrait devenir le sportif le mieux payé de l’histoire s’il choisit cette destination.

Est-on en train d’assister aux derniers matchs de Lionel Messi dans le football européen ? Comme Cristiano Ronaldo il y a quelques mois, l’Argentin pourrait dire aurevoir au Vieux Continent pour prendre la direction de l’Arabie Saoudite, qui serait prête à le couvrir d’or.

L’Arabie Saoudite attend Messi

La récente bombe de l’ AFP , qui évoquait une arrivée quasiment actée de Messi en Arabie Saoudite, a lancé une véritable piste puisque depuis quelques temps de plus en plus de sources confirment. La dernière, contactée par Le Parisien , assure que les négociations avec le clan Messi ne seraient pas terminées... mais auraient pris moins de temps que celles avec un certain Cristiano Ronaldo !

Le Barça reste sa priorité, mais...

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , l’aventure parisienne de Lionel Messi est bel et bien terminée et la piste saoudienne gagnerait du crédit de jour en jour. Pourtant, le quotidien italien assure que la priorité de l’Argentin reste le FC Barcelone, qu’il a quitté en 2021 pour filer au PSG. La situation du club catalan ne permet toutefois pas de se projeter sur le court terme et Messi tiendrait donc l’offre de l’Arabie Saoudite comme alternative.

Sergio Busquets va le suivre