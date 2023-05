PSG : Une victime de Messi déjà identifiée, une offre va partir

Pierrick Levallet

Si son avenir ne devrait pas s'écrire au PSG, Lionel Messi ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Le FC Barcelone rêve notamment de son retour et a mis en place un plan de viabilité pour convaincre LaLiga. Toutefois, le club catalan va devoir vendre cet été pour faire revenir l'Argentin. Ferran Torres serait donc sur le marché, et une offre serait sur le point d'être dégainée.

Plus le temps passe, plus la fin approche entre Lionel Messi et le PSG. Le contrat de La Pulga expire dans quelques semaines et elle n’a toujours pas prolongé dans la capitale. Son départ semble presque acté, mais sa prochaine destination n’est pas encore déterminée. L’Arabie Saoudite le convoite, et le FC Barcelone rêve de son retour. D’ailleurs, le Barça aurait échafauder un plan pour le rapatriement de l’Argentin.

Le Barça a un plan pour faire revenir Messi

Afin de pouvoir faire revenir Lionel Messi, lutter contre ses difficultés financières et convaincre LaLiga de ne pas le bloquer sur le mercato, le FC Barcelone a mis en place un plan de viabilité économique. Toutefois, le club catalan va devoir vendre cet été s’il veut qu’il soit approuvé. Dans cette optique, les Blaugrana auraient mis quelques joueurs sur le marché, dont Ferran Torres qui ne laisserait pas insensible sur le mercato.

Ferran Torres, victime collatérale du retour de Messi ?