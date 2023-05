Messi - PSG : Un accord est annoncé

Alexis Brunet

L'avenir de Lionel Messi agite la planète football. Actuellement sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin, il sera libre de s'engager où il veut s'il ne prolonge pas avec Paris à la fin de la saison. Une situation qui fait revivre le FC Barcelone. Le club espagnol rêve d'un retour de l'Argentin, et cela commence à devenir de plus en plus sérieux.

Ce samedi soir, le PSG affronte l'AC Ajaccio au Parc des Princes. Une rencontre à laquelle va participer Lionel Messi. Le septuple Ballon d'Or sera même titulaire comme l'a annoncé Christophe Galtier en conférence de presse. Une information qui détonne quand on se rappelle que Messi avait été suspendu deux semaines par le PSG selon différents médias et que donc normalement, il n'aurait pas dû être disponible pour cette rencontre.

Une sanction réduite

Mais depuis de l'eau a coulé sous les ponts et Lionel Messi a présenté ses excuses au PSG. Cela a permis que sa sanction soit ramenée à une semaine de suspension seulement et donc on pourra admirer Messi face aux Corses ce samedi soir. Il faudra d'ailleurs en profiter, parce que le champion du monde 2022, s'éloigne considérablement d'une prolongation parisienne.

Le Barça a le feu vert