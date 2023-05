Benzema - Pogba : Une star proche du PSG ? Clash annoncé avec Mbappé

Axel Cornic

Un nouvel acteur de taille s’est invité dans les débats autour du Paris Saint-Germain en cette fin de saison. Il s’agit de José Mourinho, qui selon plusieurs sources serait la grande priorité de Luis Campos en cas de départ de Christophe Galtier. Pourtant, la méthode de l’actuel coach de l’AS Roma pourrait ne pas passer...

De plus en plus d’observateurs l’assurent, il est l’homme de la situation. Après une énième saison agitée au PSG des changements sont réclamés et José Mourinho semble faire partie des grands favoris pour prendre les rênes de l’équipe. Il faut dire que le Portugais a toujours été apprécié par QSI depuis un an et demi, il réalise un excellent travail à l’AS Roma.

« S’ils me cherchent ils ne m’ont pas trouvé »

En France comme en Italie, un premier contact a été évoqué entre Luis Campos et l’entourage de José Mourinho, mais ce dernier a récemment démenti ces informations. « Paris me cherche ? S’ils me cherchent ils ne m’ont pas trouvé, parce que ce qui est certain c’est qu’ils ne m’ont pas parlé » a déclaré l’entraineur des Giallorossi , au micro de Sky Sport Italia . A noter que ce vendredi Il Corriere dello Sport a révélé que le Portugais songerait à un départ de l’AS Roma, avec une rupture avec les propriétaires au mois d’avril qui semble avoir signé la fin de son aventure.

« Il s’est quand même chopé avec certaines stars »