Mourinho est annoncé au PSG, il sort enfin du silence

Axel Cornic

Si Christophe Galtier devrait rester en place selon nos informations, énormément de spéculations fusent autour de son avenir, avec le Paris Saint-Germain qui aurait déjà trouvé son successeur. Il s’agirait vraisemblablement de José Mourinho qui, lors d’un point presse précédant la demi-finale de Ligue Europa entre l’AS Roma et le Bayer Leverkusen, a réagi aux rumeurs l’envoyant au PSG.

Tout le monde se demande qui sera sur le banc du PSG la saison prochaine. Moins d’un an après son arrivée, Christophe Galtier est annoncé sur le départ, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com que lui comme Luis Campos gardent la confiance des dirigeants pour le moment.

Transferts - PSG : Un départ officialisé, le prochain club de Messi est annoncé https://t.co/dxgDTTkH4l pic.twitter.com/cngvnBsfj1 — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Mourinho est annoncé au PSG

Plusieurs noms sont pourtant annoncés pour le remplacer et RMC Sport a récemment assuré que José Mourinho serait la grande priorité de Campos. Selon nos informations il n’y a eu aucun contact actuellement entre le PSG et le technicien portugais, puisque la piste principale reste de poursuivre avec Galtier.

« Paris me cherche ? Ils ne m’ont pas trouvé »