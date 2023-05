PSG : Critiqué, Neymar explose et relance son mercato

Thomas Bourseau

Sous le feu des critiques et ce, jusqu’à chez lui, Neymar serait en plein doute quant à son avenir au PSG. Touché, tout semblerait possible à l’instant T. Explications.

Neymar est sous contrat jusqu’en juin 2027 au PSG. Un bail longue durée qui devrait encore une fois être un sérieux problème pour Luis Campos. Le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait la ferme intention de se séparer du Brésilien comme ce fut le cas dès son arrivée au sein de la direction l’été dernier, en vain. Selon Foot Mercato , Campos aurait mandaté des agents pour lui dénicher une porte de sortie cet été.

Pris en grippe par les supporters à son domicile, Neymar est touché

Mercredi dernier, des membres du CUP, Collectif Ultras Paris, se sont rendus à son domicile de Bougival pour l’insulter et lui demander de quitter au plus vite le PSG. D’après une source proche de Neymar contactée par The Athletic, le numéro 10 du PSG aurait été contrarié par ces attaques verbales et n’aurait même pas compris pourquoi il était visé en raison de son absence des terrains depuis le mois de février.

Le PSG veut éjecter Neymar, il «kiffe d’avance» le transfert https://t.co/ayfOS065as pic.twitter.com/urez3d6Z3p — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

L’avenir de Neymar relancé ?