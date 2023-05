EXCLU - Mercato : Mourinho au PSG, la douche froide

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Ces derniers jours, le nom de José Mourinho revient avec insistance du côté du PSG. RMC Sport affirme même que le dossier prend de l’ampleur en coulisses, au travers de discussions entre Luis Campos et Jorge Mendes, qui gérait autrefois les intérêts officiels du Special One. Le 10 Sport fait la lumière sur la piste Mourinho.

Aux commandes l’AS Rome, José Mourinho est un nom qui continue de faire rêver. A la tête de la sélection brésilienne ou portugaise, de retour en Angleterre ou sur le banc du PSG, le Special One conserve une cote unique en son genre. Il est même le rêve ultime de beaucoup de supporters à Paris, qui se languissent de voir le technicien portugais venir faire le ménage, mais surtout faire gagner, ce PSG qui patine trop à leur goût. José Mourinho au PSG, c’est même devenu une tendance depuis plusieurs jours.

RMC l’annonce au PSG

La rumeur est même devenue une information puisque RMC Sport affirme que José Mourinho est une piste chaude pour le PSG : « Depuis plusieurs semaines le Paris Saint-Germain cherche un nouvel entraineur pour prendre la suite de Christophe Galtier. Plusieurs noms ont été avancés. Peu de coachs ont formellement été contactés, de manière directe ou indirecte. Selon nos informations, Luis Campos a échangé avec l’agent de José Mourinho sur une possible arrivée cet été. L’entraineur de l’AS Roma est intéressé par le PSG ».

Mourinho, c’est faux