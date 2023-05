C‘est la crise, il veut Mourinho pour sauver le PSG

Hugo Chirossel

Vainqueur face à l’ESTAC dimanche soir (1-3), le PSG s’est donné un peu d’air. Les Parisiens ont toujours six points d’avance sur le RC Lens et se rapprochent de leur 11e titre de champion de France. Il n’est pas certain que cela suffise à sauver Christophe Galtier. Bien que ce dernier soit sous contrat jusqu’en juin 2024, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur José Mourinho pour entraîner le club de la capitale la saison prochaine.

Une victoire qui donne un peu d’air. Le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’ESTAC dimanche soir (1-3), en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier avaient vu le RC Lens, vainqueur face à l’OM samedi (2-1), revenir à seulement trois points. Avec ce succès, ils ont de nouveau six longueurs d’avance sur les Sang et Or , à quatre journées de la fin du championnat.

Galtier sur la sellette

Cela vient conclure une semaine très agitée pour le PSG, marquée par l’affaire Messi et les manifestations de ses supporters pour exprimer leur mécontentement. Si la victoire contre l’ESTAC rapproche un peu plus le club de la capitale de son 11e titre de champion de France, il n’est pas certain que cela suffise en ce qui concerne l’avenir de Christophe Galtier. Ce dernier a une nouvelle fois exprimé son bonheur d'être l'entraîneur du club de la capitale après ce succès, mais Luis Campos pourrait avoir d'autres projets.

Campos a choisi Mourinho