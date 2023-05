Mourinho au PSG ? L’annonce retentissante

Thomas Bourseau

Christophe Galtier a connu une saison bien délicate aux rênes de l’équipe du PSG. Sauf tremblement de terre, il devrait cependant poursuivre à Paris selon le10sport.com. D’ailleurs, pour ce qui est de la piste José Mourinho, The Special One n’a pas caché son bien-être à Rome.

Sauf cataclysme d’ici la fin de la saison, ce qui s’apparenterait en l’état à un échec d’être sacré champion de France, Christophe Galtier devrait poursuivre sur le banc de touche du PSG la saison prochaine. C’est en effet l’information exclusive divulguée par le10sport.com le 20 avril dernier en confirmation de notre exclusivité du 22 mars dernier, alors que la tendance dessinée par les autres médias est à un licenciement de Galtier potentiellement remplacé par José Mourinho.

Mourinho au PSG pour succéder à Galtier ?

Mourinho serait dans les petits papiers du PSG, lui qui est contractuellement lié à la Roma jusqu’en juin 2024. Ayant redoré son blason chez les Giallorossi avec notamment une victoire en Ligue Europa Conférence la saison passée, José Mourinho serait prêt à tout plaquer cet été pour signer au PSG comme Foot Mercato l’a révélé ces dernières semaines. Néanmoins, sa prise de parole samedi soir concernant son bien-être en Italie laisse entendre une tout autre issue au feuilleton José Mourinho.

Scandale Galtier : Un joueur balance, «je suis scandalisé» https://t.co/8db5X66fGs pic.twitter.com/npMZw2F75Z — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

«Je me sens très à l'aise en Italie»