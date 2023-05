Mercato - PSG : Tout bascule pour Lionel Messi !

Alexis Brunet

Dernièrement, les relations entre le PSG et Lionel Messi se sont considérablement tendues. Beaucoup pensent même que l'on ne reverra plus le septuple Ballon d'Or évoluer sous le maillot parisien et qu'il pourrait prendre la direction du FC Barcelone. Mais tout pourrait rapidement changer car le PSG pourrait être tenté de garder Messi et de lui proposer une prolongation de contrat finalement.

Il y a presque une semaine, Lionel Messi ne se présentait pas à l'entraînement collectif du PSG. L'Argentin préférait se rendre en Arabie saoudite pour les besoins d'un de ses sponsors. Voulant imposer une nouvelle ligne de conduite, le club de la capitale répondait fort, en suspendant Messi durant deux semaines. Le champion du monde ne peut donc pas s'entraîner avec ses coéquipiers, ni même jouer les matches, et il est privé de salaire.

La planète football en majorité derrière Messi

Cette sanction a étonné toute la planète football. Si certains félicitaient le PSG pour sa sévérité, beaucoup voyaient là une folie de sanctionner l'un des meilleurs joueurs du monde. Cela s’est encore accentué quand Messi a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo d'excuse envers son club. De nombreux médias, notamment argentins, ont trouvé que le numéro 30 parisien n'avait pas à s'excuser. Les avis sont partagés sur la question, mais il se pourrait bien qu'au final PSG et Messi finissent par se retrouver.

Messi pourrait finalement prolonger à Paris