Tapis rouge pour Lionel Messi ?

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi ne devrait pas le prolonger. Son souhait serait de revenir au FC Barcelone. Et la réciproque semble vraie. Au point que le club blaugrana aurait mis au parfum le patron de la Liga en personne à ce sujet. Explications.

Lionel Messi a été écarté du PSG pour cette semaine et la prochaine. La cause ? Son voyage en Arabie saoudite après la défaite concédée par le Paris Saint-Germain au Parc des princes face au FC Lorient dimanche dernier (3-1). Le jour de repos de lundi qui aurait été attribué en cas de victoire ne l’a donc pas été. Et alors que Messi ne pouvait plus repousser une nouvelle fois sa visite à Riyad, en tant qu’ambassadeur du tourisme de l’Arabie saoudite, Messi est tout de même parti.

Le patron de la Liga lance un appel au Barça pour Messi

De quoi faire enrager le PSG qui a fini par le suspendre sportivement et au niveau de sa paie. Lionel Messi ne devrait en outre pas prolonger son contrat prenant fin le 30 juin prochain. Un retour au FC Barcelone serait son option privilégiée lorsque le club culé n’a pas caché son envie de renouer ses liens avec sa légende vivante. Pour autant, Javier Tebas n’a pas manqué de faire un rappel à l’ordre dans cette opération. Voici un extrait de sa dernière déclaration à ce sujet. « J'aimerais surtout que Messi revienne. Mais ici, on ne regarde pas s'ils apportent de la documentation pour Leo Messi ou Kylian Mbappé. En Liga, on n'ouvre pas sa manche pour Messi. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un contrôle économique et que pour signer des joueurs, il faut le respecter ».

PSG : Surprise, Messi éjecté plus vite que prévu ? https://t.co/J0cNssG7gI pic.twitter.com/3pz2JdcHb4 — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Barcelone a annoncé la couleur à la Liga pour Messi