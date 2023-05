Cristiano Ronaldo a fait une grosse erreur, Lionel Messi va l’imiter

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Lionel Messi va selon toute vraisemblance quitter le PSG cet été à l'issue de son contrat, Rivaldo s'est prononcé sur l'avenir de La Pulga. L'ancien international brésilien ne cache d'ailleurs pas son inquiétude et espère que le Champion du monde argentin ne craquera pas face aux offres indécentes venues d'Arabie Saoudite.

Il y a quelques mois, Cristiano Ronaldo surprenait tout le monde en cédant aux sirènes de l'Arabie Saoudite qui lui offrait un salaire annuel estimé à 200M€. Néanmoins, le Portugais ne semble pas pleinement épanoui à Al-Nassr malgré son salaire colossal. Une situation que Lionel Messi doit suivre de près, lui qui aurait reçu des offres encore supérieures à celle de Cristiano Ronaldo. Mais pour Rivaldo, le numéro 30 du PSG doit rester en Europe.

PSG : Gros mensonge révélé dans le feuilleton Messi ? https://t.co/DN7GW9NOvN pic.twitter.com/ZuRBi1Kxx2 — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Cristiano Ronaldo s'est fait «berner» en Arabie Saoudite

« Je comprends que les joueurs se laissent parfois berner par le gros contrat qu'ils signent en Arabie Saoudite, mais la vie y est plus fermée et le football n'est pas toujours aussi facile que prévu. Il traverse donc peut-être une phase de déception, voire de réflexion, pour savoir si l'argent qu'il reçoit compense la vie moins heureuse qu'il mène en ce moment », assure l'ancien joueur du FC Barcelone pour AS , avant d'ajouter qu'il espère que Lionel Messi ne suivra pas la même voie que Cristiano Ronaldo.

«Messi lui-même pourrait bientôt en faire l'expérience»