Messi - PSG : Galtier sort du silence, c'est surprenant

Depuis quelques jours, Lionel Messi est au cœur de toutes les spéculations depuis l'annonce de la sanction qui lui a été infligée par le PSG. Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier est sorti du silence pour la première fois dans ce dossier. Mais sa déclaration reste très discrète.

Parti en Arabie Saoudite sans l'accord de sa direction, Lionel Messi a été sanctionné. Ecarté du groupe pendant deux semaines, le Champion du monde ne disputera donc pas les deux prochaines rencontres du PSG contre Troyes et Ajaccio. Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier est d'ailleurs sorti du silence sur cette affaire, se montrant peu laconique.

Galtier refuse de commenter l'affaire Messi

« J’ai été informé en début de semaine par ma direction de la décision prise de suspendre Leo. Une fois qu’on m’a informé de la décision, j’ai pris la responsabilité de ne pas la commenter (...) Je n’ai pas eu à prendre la décision. J’ai été informé et je m’y plie », lâche l'entraîneur du PSG devant les médias après avoir fait le point sur les autres joueurs absents du groupe.

Messi ne sera pas le seul absent