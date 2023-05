Messi, Neymar… Ça chauffe au PSG, le vestiaire craque

Hugo Chirossel

Mécontents de la situation actuelle du PSG, plusieurs centaines de supporters se sont réunis mercredi devant le siège du club pour exprimer leur sentiment. Certains sont également allés devant le domicile de Neymar à Bougival. Ce que le club de la capitale a condamné mercredi soir. Cette action n’aurait également pas été appréciée par les joueurs parisiens.

Les supporters du PSG avaient un message à faire passer. Face à la situation actuelle du club de la capitale, des fans parisiens se sont rassemblés mercredi devant le siège du club pour exprimer leur mécontentement. Lionel Messi, dont le départ est désormais acté, a notamment été la cible d’insultes.

« Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d'un petit groupe d'individus »

Certains supporters du PSG se sont ensuite rendus devant le domicile de Neymar à Bougival, qu’ils ont notamment invité à quitter le club. Une action condamnée par le PSG via un communiqué : « Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d'un petit groupe d'individus, qui ont eu lieu ce mercredi. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le Club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux . »

Les joueurs du PSG n’ont pas apprécié