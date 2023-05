Messi - Neymar : Ça dérape totalement, le PSG contre-attaque et fait une annonce

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG ne parvient pas à voir le bout de la saison, avec une nouvelle polémique impliquant cette fois Lionel Messi, plusieurs centaines de supporters se sont réunis ce mercredi devant le siège du club pour réclamer du changement. Quelques ultras ont ensuite pris la direction du domicile de Neymar pour l'inciter à partir cet été avec des chants injurieux. Des actions condamnées par la formation parisienne.

Ce mercredi, plusieurs centaines de supporters du PSG se sont fait entendre devant le siège du club, réclamant du changement après cette saison chaotique. Lionel Messi était évidemment pris pour cible, avec de violentes insultes à son encontre, lui qui a été suspendu deux semaines par les dirigeants après son déplacement non autorisé en Arabie saoudite, mais d’autres acteurs du club en ont pris pour leur grade, Nasser Al-Khelaifi, Marco Verratti et Neymar ayant notamment ciblé par des chants parfois injurieux.

Des supporters au domicile de Neymar

Une poignée de supporters s’est même rendue devant le domicile de Neymar à Bougival (Yvelines) pour lui faire savoir qu’ils ne voulaient plus le voir porter le maillot du PSG, avec des chants « Neymar casse-toi ». Des actions condamnées par le PSG.

PSG : Ça dérape totalement, Neymar est ciblé en public https://t.co/g0Ma4MJZg3 pic.twitter.com/pFHpreCzNI — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

« Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes »