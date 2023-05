Messi et Neymar insultés, ça chauffe sérieusement au PSG !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dans le dur, la crise du PSG a pris un nouveau tournant depuis la défaite contre Lorient dimanche dernier et le séjour improvisé de Lionel Messi en Arabie saoudite. Ce mercredi, les supporters parisiens ont décidé de faire savoir leur mécontentement devant La Factory. Neymar, Christophe Galtier ou encore Lionel Messi se sont fait copieusement insulter.

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG n’a jamais connu une saison aussi difficile que celle-ci. Éliminé de la Coupe de France par l’OM en huitième de finale, le club de la capitale est tombé au même stade de la compétition en Ligue des Champions, battu deux fois par le Bayern Munich… sans marquer le moindre but. Un bilan médiocre qui s’améliore à peine avec la Ligue 1. Même si le PSG est leader, le jeu ne séduit pas et à cinq journées de la fin, Paris n’a pas encore acquis son titre de champion.

Les supporters manifestent devant La Factory

Au-delà du sportif, les problèmes extérieurs ne sont jamais bien loin. Lundi, Lionel Messi a créé la polémique en se rendant en Arabie saoudite sans l’autorisation du PSG. Suspendu deux semaines, l’Argentin ne pourra ni s’entraîner ni jouer. Pour contester contre la direction du PSG, les supporters parisiens se sont donnés rendez-vous devant La Factory, le siège social du club de la capitale.



« Neymar casse-toi, Neymar casse-toi… »



Le Brésilien n’y échappe pas non plus.



🎥 @psgcommunity_ pic.twitter.com/k4ll5QXLtJ — Actu Foot (@ActuFoot_) May 3, 2023

«Ils nous ont fait honte toute l’année»