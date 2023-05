Messi, Neymar, Mbappé … Riolo réclame la révolution au PSG

Alexis Brunet

Le Paris Saint-Germain a décidé de prendre des mesures fortes vis à vis de Lionel Messi. Bien qu’il soit l’un des plus grands joueurs du monde, le club a décidé de le suspendre durant deux semaines. Une décision importante selon Daniel Riolo, mais il ne faut pas que le PSG s’arrête là pour le journaliste de RMC Sport.

Le Paris Saint-Germain a choqué tout le monde du football. Non pas avec ses exploits sportifs sur les terrains, mais cette fois par son intransigeance dans un dossier, et pas n’importe lequel celui concernant Lionel Messi. L’Argentin a écopé d’une suspension de deux semaines par le PSG. Une sanction qui dénote tant le club de la capitale avait tendance à laisser passer ce genre d’écart ces derniers temps.

Le PSG doit se servir de cette affaire Messi selon Riolo

Si cela n’est pas dans les habitudes du Paris Saint-Germain, il faut que cela le devienne. C’est en tout cas l’avis de Daniel Riolo. Le journaliste et éditorialiste de RMC Sport , a signé un tweet dans lequel il invite le PSG à tout reprendre à 0. « Il n’y a pas à faire de choix Messi , Neymar Mbappé pour savoir qui s’est mieux comporté… ne pas tomber dans ce piège. Tt doit être repris à 0. Attitude, respect du club et évidemment performances à la hauteur des attentes. Messi ne doit être qu’un épiphénomène… »

Et pendant que les fans des joueurs psgix se disputent autour des 3 vedettes … derrière se cachent ceux qui glandent depuis des années… Verratti, Marqui sans parler des Donnarumma ou Hakimi dont le niveau est devenu horrible. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 3, 2023

Riolo n’épargne pas les autres joueurs parisiens