PSG : Après Messi, il réclame une énorme sanction pour Neymar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a décidé de sévir avec Lionel Messi. Ce mardi soir, le club parisien a annoncé la suspension du joueur argentin, après son voyage non-autorisé en Arabie Saoudite. Une décision, qui n'apaise pas Daniel Riolo. Sur les réseaux sociaux, le chroniqueur n'a pas mâché ses mots en évoquant cette décision, réclamant plus de sévérité avec d'autres joueurs.

La faute de trop pour Lionel Messi. Attendu ce lundi à l'entraînement, le joueur argentin n'était pas présent à Paris. Et pour cause, le champion du monde 2022 s'est rendu en Arabie Saoudite afin de respecter ses engagements avec l'office du tourisme. Sauf que Messi n'avait pas obtenu l'autorisation de ses supérieurs.

PSG : C’est confirmé, une opération à la Cristiano Ronaldo est lancée pour Messi https://t.co/kIWqumhgNi pic.twitter.com/pKaenGQTnB — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Messi sanctionné après son voyage

Irrité, le PSG a décidé de sévir. Le club parisien a décidé de suspendre Lionel Messi pour une durée de deux semaines. Sur Twitter, Daniel Riolo a commenté cette décision, et il n'a pas été tendre avec le PSG. Selon lui, les dirigeants ont réagi trop tard et devraient frapper avec la même intensité sur d'autres joueurs comme Neymar.

« On attend la même force pour Neymar et les autres »