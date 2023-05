«Insupportable», Messi fait enrager le PSG

Hugo Chirossel

Au lendemain de la défaite du PSG à domicile face à Lorient (1-3), Lionel s’est envolé pour l’Arabie Saoudite, pays dont il est l’ambassadeur du tourisme. Un voyage effectué sans l’accord de Christophe Galtier et Luis Campos. L’Argentin a écopé d’une suspension de deux semaines, cette affaire n’a pas d’ailleurs pas du tout plu en interne.

La sanction est tombée. Alors que les joueurs du PSG devaient s’entraîner lundi matin, au lendemain de la défaite contre Lorient au Parc des Princes (1-3), Lionel Messi quant à lui a pris la direction de l’Arabie Saoudite, pays dont il est l’ambassadeur du tourisme. Un voyage effectué sans l’accord de sa direction, dans un contexte où ses performances sont loin d’être satisfaisantes et où son avenir interroge.

Le PSG sanctionne Messi

Comme indiqué par L’Équipe , Christophe Galtier et Luis Campos n’avaient pas autorisé Lionel Messi à se rendre en Arabie Saoudite. Une affaire prise très au sérieux au PSG et dont s’est emparé Nasser Al-Khelaïfi. Le club de la capitale réfléchissait à sanctionner l’Argentin et c’est désormais chose faite. D’après L’Équipe et RMC Sport , le PSG a décidé suspendre Lionel Messi pour deux semaines. Une période au cours de laquelle il sera privé d’entraînement, de match, mais également de salaire.

