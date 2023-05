Lionel Messi au cœur d'une polémique, Riolo dézingue le PSG

La rédaction

Ce dimanche, le PSG a confirmé que le navire parisien nageait en eaux troubles. Les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés (1-3) au Parc des Princes face à Lorient. Ce lundi, Lionel Messi s’est quant à lui rendu en Arabie Saoudite de manière surprise. Une nouvelle polémique prend forme à Paris, ce qui a le don d’agacer Daniel Riolo.

Lionel Messi a une fois de plus été décevant à l’image de son équipe face à Lorient ce dimanche. Invisible lors de la rencontre, l’Argentin ne semble plus avoir la tête au PSG, lui qui a obtenu le sacre suprême de champion du monde en décembre dernier. Ses performances en deçà des attentes, ainsi que son attitude désinvolte au sein du club parisien relance chaque jour les débats sur son avenir, lui qui pour rappel, arrive en fin de contrat en juin prochain.

PSG : Réunion au sommet pour le transfert de Messi https://t.co/Or77QY4pf3 pic.twitter.com/uApET5BKlJ — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Lionel Messi s’est rendu en Arabie Saoudite ce lundi

Mais ce lundi, Lionel Messi a une fois de plus fait parler de lui dans le mauvais sens du terme. Et pour cause, La Pulga s’est rendue en Arabie Saoudite au lendemain de la défaite face à Lorient. Le numéro 30 du PSG n’avait pas prévenu Luis Campos et son entraîneur Christophe Galtier de ce déplacement dans le Golfe persique, lui qui est ambassadeur du tourisme en Arabie Saoudite. Dans le même temps, les joueurs de l'effectif parisien étaient attendus pour une séance de récupération après leur défaite.

Riolo peste contre les affaires extra-sportives du PSG