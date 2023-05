Messi : Nouveau fiasco, c’est la zizanie au PSG

Thomas Bourseau

Après la défaite du PSG dimanche face à Lorient, Lionel Messi est allé en Arabie saoudite pour une obligation contractuelle. Un déplacement que le staff technique du Paris Saint-Germain n’aurait pas accepté compte tenu des circonstances, mais les versions sont floues.

Lionel Messi n’y arrive plus vraiment depuis quelque temps au PSG. Et plus particulièrement depuis la fin du Mondial où il a été sacré avec l’Argentine au Qatar en décembre dernier. N’étant plus que l’ombre de lui-même, Messi est tout de même le meilleur passeur de Ligue 1 de la saison avec 15 passes décisives pour autant de réalisations. Dimanche, Messi n’a pas pesé lors de la déroute parisienne face au FC Lorient au Parc des princes (3-1).

Le PSG a retourné sa veste pour le déplacement de Messi

Et alors que le vestiaire du PSG aurait dû avoir deux jours de repos après le match en cas de victoire. Finalement, le projet a changé avec la défaite concédée face à Lorient. Un entraînement était programmé lundi matin, auquel Lionel Messi n’a pas prit part en raison d’un déplacement contractuel en Arabie saoudite puisqu’il en est l’ambassadeur pour le tourisme. D’après L’Équipe , Lionel Messi aurait demandé l’aval du club pour cette visite, mais n’aurait pas reçu le feu vert de Christophe Galtier (entraîneur) et de Luis Campos (conseiller football).

Le service communication du PSG reste muet

Avant la déconvenue face à Lorient dimanche, le staff avait décidé d’accepter la demande de Lionel Messi, mais les plans auraient changé par la suite. Le service communication du PSG n’aurait ni confirmé ni infirmé que Messi avait obtenu l’aval du club. Nouveau malaise donc en interne au PSG.