Catastrophe au PSG, le malaise est total

Axel Cornic

La deuxième partie de saison du Paris Saint-Germain semble ressembler de plus en plus à un long calvaire. Éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions, le club de la capitale est toujours en tête de la Ligue 1, mais ses prestations soulèvent toujours plus de critiques et la défaite face au FC Lorient de ce dimanche (1-3) n’a en rien changé la situation.

Du côté du PSG, certains semblent avoir hâte de voir cette saison se terminer. Depuis le début de l’année 2023, les Parisiens enchaînent les déconvenues et Christophe Galtier a actuellement le pire bilan pour un entraîneur de QSI. Forcément, la situation semble se compliquer au fil des semaines…

Trois jours de vacances qui interrogent au sein du PSG

D’après les informations de RMC Sport , au sein du PSG les questionnements se font de plus en plus nombreux concernant la gestion de Galtier. Nombreux se seraient notamment dits étonnés des trois jours de vacances accordés récemment aux joueurs, avec le staff qui se serait justifié en évoquant une récompense après la victoire sur le SCO Angers (1-2).

Des entraînements décevants