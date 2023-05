PSG : Galtier lâché par son vestiaire ? La réponse

Hugo Chirossel

Le PSG a essuyé sa sixième défaite de la saison en championnat dimanche, lors de la réception de Lorient (1-3). Une nouvelle désillusion dans une saison globalement décevante pour le club de la capitale. Si Luis Campos et Gianluigi Donnarumma ont apporté leur soutien à Christophe Galtier, ce ne serait pas le cas de tout le monde en interne.

« Je suis sûr que les joueurs sont toujours derrière le coach. On a fait un travail difficile, dans une année difficile. On est tous ensemble pour gagner ce titre. Les supporters ont raison de ne pas être contents mais les joueurs sont aussi déçus. Au PSG, on exige une réaction de tout le monde . » Après la défaite du PSG face à Lorient dimanche (1-3), Luis Campos a assuré que Christophe Galtier avait le soutien de son vestiaire.

« Tout le monde est avec le coach »

Des propos qui rejoignent ceux de Gianluigi Donnarumma, qui a également pris la défense de Christophe Galtier : « Il y a trop de critiques sur le coach et ça ne nous plaît pas. On va de l’avant avec lui. Tout le monde est avec le coach, jusqu’au bout. On va tous se parler demain et voir ce qui n’a pas marché. Maintenant on doit gagner tous les matchs pour remporter le championnat . » Comme indiqué par Le 10 Sport , Christophe Galtier devrait être maintenu la saison prochaine, tout comme Luis Campos.

Galtier lâché par ses joueurs ?