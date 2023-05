C’est confirmé, Galtier est frappé par une malédiction au PSG

Pierrick Levallet

En cette fin de saison, Christophe Galtier n'arrive pas à trouver les solutions pour sortir le PSG de sa tourmente. Le club de la capitale a signé sa sixième défaite de la saison en Ligue 1 ce dimanche en s'inclinant face au FC Lorient. L'entraîneur parisien serait notamment frappé par une certaine malédiction qui touche les techniciens du PSG ces dernières années.

Ce dimanche, le PSG est retombé dans ses travers. Après trois victoires consécutives, le club de la capitale s'est incliné face au FC Lorient au Parc des Princes (1-3). La formation parisienne a ainsi signé son sixième revers de la saison en Ligue 1. Christophe Galtier cherche des solutions, notamment en changeant de système et de joueurs, mais il n'arrive pas à obtenir la réaction escomptée. L'entraîneur parisien n'arrive pas à sortir la tête de l'eau.

Galtier n'y arrive plus au PSG

Et comme le rapporte Le Parisien , Christophe Galtier serait en train de vivre sensiblement ce que Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel ont vécu avant lui. L’actuel entraîneur parisien n’échapperait pas à la malédiction qui frappe les coachs du PSG depuis quelques années. Ces derniers se sont tous retrouvés dans la même situation, où ils ne trouvent plus les ressorts sur lesquels appuyer pour rebondir et sortir la tête de l’eau.

Galtier - Pochettino, destins similaires ?

Thomas Tuchel avait surtout été victime de sa relation tumultueuse avec Leonardo. De son côté, Mauricio Pochettino avait vu son aventure parisienne être marquée par une élimination très précoce en Ligue des champions, face au Real Madrid la saison passée. Par la suite, l’Argentin peinait à convaincre sur le plan tactique. Le jeu proposé par le PSG de Mauricio Pochettino impressionnait peu voire pas du tout. Et finalement, la direction parisienne l’a remercié pour le remplacer par Christophe Galtier. À voir si ce dernier connaîtra le même destin que son prédécesseur cet été. Comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG continue de lui faire confiance. À voir si les choses ne changeront pas d’ici la fin de saison.